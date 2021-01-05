Polisin internet üzerinden iletişime geçerek yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya kullanıcısından uyuşturucu hap siparişinde bulunan ekipler, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda buluştukları İ.Ö. ile yanındaki B.K'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden müstehcen fotoğraflar paylaştığı, uyuşturucu hap satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

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