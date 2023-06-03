Polisin ipten aldığı kadın uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Polisin ipten aldığı kadın uyuşturucudan tutuklandı

03.06.2023 12:20

Şanlıurfa'da polisin daha önce intihar etmek üzereyken boğazına geçirdiği ipi keserek son anda kurtardığı kadın, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Özlem Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şahsın 2021 yılında intihara kalkıştığı ve polisin kendisini asmaya çalıştığı ipi keserek kurtardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da polisin daha önce intihar etmek üzereyken boğazına geçirdiği ipi keserek son anda kurtardığı kadın, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sağlama ve ticaretini yapma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu gerekçesiyle aranan Özlem Y., isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıs şehir merkezinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS İPTEN ALMIŞ

Şahsın 2021 yılında intihara kalkıştığı, ihbar üzerine olay yerine giden polislerin kendisini asmaya çalıştığı ipi keserek son anda kurtardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin ipten aldığı kadın uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin ipten aldığı kadın uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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