Polisin kampında öğrencilere

İzmir'de, polis ve AFAD'ın organizasyonuyla bir gece çadırda kalan öğrenciler, aldıkları afet eğitiminin yanı sıra kısa süreliğine de olsa teknolojiden uzak zaman geçiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sunmak ve olası afet durumlarına hazırlamak amacıyla "Biz İzmir'iz" projesini hayata geçirdi.

Çalışma kapsamında polisler tarafından okuldan alınan çocuklar, projeye de destek olan AFAD İl Müdürlüğüne getiriliyor.

Burada kendilerini bekleyen 4 kişilik çadırlara yerleşen 7. sınıf öğrencilerine daha sonra kamp alanında AFAD yetkililerince olası afet durumlarına karşı teorik bilgiler aktarılıyor.

Etkinlik süresince yanlarına telefon, tablet gibi teknolojik ve dijital cihaz almayan öğrenciler, arkadaşlarıyla geleneksel oyunlar oynuyor.

Uyku saatine kadar arkadaşlarıyla çadırlarda keyifli vakit geçiren öğrenciler, sabah ise doğa yürüyüşüne çıkıp kahvaltılarını da burada yapıyor.

"Deprem bilinci oluşturmaya çalışıyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Zeynep Erdoğan Derse, çocuklarda özellikle deprem bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenciler ve AFAD ile çok güzel bir organizasyona imza attıklarını dile getiren Derse, şöyle konuştu:

"Hedeflerimizden bir tanesi de öğrencilerin teknolojiyi akıllı kullanmalarını sağlamak. Okullarından alıp toplanma alanlarına getirdiğimiz öğrenciler geceyi çadırlarda geçiriyorlar. AFAD personeli öğrencilere afet durumunda neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Aslında bir deprem bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sırada da çocukların cep telefonundan uzak kalmasını sağlıyoruz."

Derse, şimdiye kadar 200 çocukla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerden de güzel tepkiler aldıklarını anlatan Derse, "Arkadaşlarıyla bir gece geçirmek onlar için çok heyecanlı oldu. Onlara deprem çantası hediye ettik ve bunu evlerinde muhafaza etmelerini istedik. Tabii çadırda kalma fırsatı onların daha önce hiç yaşamadığı bir tecrübe olduğu için çok keyifliler. Kampın bitmemesini istiyorlar."

Öğrenciler ise çok arkadaşlarıyla çadırda vakit geçirdikleri ve deprem konusunda bilgilendirildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.