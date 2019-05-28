Son Dakika Haberleri: Polisin kaybolan avukatı arama çalışmaları sürüyor
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Polisin kaybolan avukatı arama çalışmaları sürüyor

3 saat önce

Denizli'de 17 Nisan da bir anda ortadan kaybolan avukat Burhan Ünal'ı bulmak için çalıma başlatan polis ekipleri detaylı bir şekilde iz sürüyor.

Polisin kaybolan avukatı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Denizli'de 17 Nisan da bir anda ortadan kaybolan avukat Burhan Ünal'ı bulmak için çalıma başlatan polis ekipleri detaylı bir şekilde iz sürüyor.

Denizli Barosuna kayıtlı olan ve ağır ceza davalarına bakan avukat Ünal'ın en son 17 Nisan'da çocuğunu okula bırakmak için evden çıktığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı kaydedildi. Ünal'ın kullandığı aracı ise Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Otomobil içerisinde Ünal'ın cep telefonu da bulunurken, polis tarafından aylar öncesinden başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ünal'ın en son görüldüğü yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şahsın bulunması için detaylı bir şekilde iz sürüyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Polis, Denizli, 3. Sayfa
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