Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki

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Yasemin Allen, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerine şov yaptı!

Mehmet Günsür, İstanbul seçimi öncesi kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Demet Şener'in evlendiği Cenk Küpeli'nin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu