Polisin kimlik sorduğu kaçak göçmenler, 'evde unuttuk' dedi - Son Dakika

ÇORUM'da şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde 6 kaçak göçmen yakalandı. Polisin kimlik sorduğu göçmenler, "Evde unutmuşuz" diye cevap verdi.

Samsun- Ankara kara yolu üzerinde Berkay Gök'ün (36) kullandığı 80 HD 530 plakalı TIR'ı durduran polis ekipleri, yaptıkları kontrolde dorsede düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. Araçtan indirilerek üst araması yapılan göçmenlerin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis kimlik istediği göçmenlerden "Evde unutmuşuz" yanıtı aldı.

Sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen düzensiz göçmenler, ardından kimlik tespiti için karakola götürüldü. 6 düzensiz göçmen, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TIR sürücüsü Berkay Gök, polislere bir tüccarın satın aldığı soğanları taşımak için Çorum'a geldiğini, düzensiz göçmenlerle tarlada karşılaştığını, başka bir tarlaya çalışmak üzere giderken polis ekiplerince durdurulduğunu söyledi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.