Polisin kimlik sorduğu ve maske takmalarını söylediği şüpheliler taşla polise saldırdı - Son Dakika

Polisin kimlik sorduğu ve maske takmalarını söylediği şüpheliler taşla polise saldırdı
ADANA - Adana'da polisin kimlik sorduğu ve maske takmaları konusunda uyardığı 2 kişi memurlara taşla saldırdı. Saldırganlar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Mendres Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri maske takmayan iki şüpheliden kimliklerini istedi. Ardından şüphelileri maske takması konusunda uyardı. Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli yerden taş aldı.
Şüpheliler aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı. Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
- Kaynak: İHA
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