Polisin kısıtlamada sokağa çıkan Kuveytliyi anlama çabası - Son Dakika

TRABZON'da kısıtlama saatlerinde aracıyla denetime takılan Kuveyt uyruklu N.A. ile polis ekibi, arasında yaşanan dil sorunu internet çeviriyle de aşılamayınca Arapça bilen başka polisten telefonla yardım istendi. Kuveytli N.A.'nın ilaç almak için dışarıya çıktığı anlaşıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve meydanların sessizliğe büründüğü Trabzon'da polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürdü. Belediye temizlik görevlileri de boş kalan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ı ile diğer meydanlarda hummalı temizlik çalışması yaptı.

POLİSLER ANLAMAYA ÇALIŞTIBu arada kentte denetimlerde bulunan trafik polis ekipleri, bir otomobili kontrol yapmak için durdurdu. Ekipler, Kuveyt vatandaşı olan ve Türkçe bilmeyen N.A. ile cep telefonundaki internet çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştı. Sonuç alınamaması üzerine, Arapça dil bilen başka polisten yardım istendi. Telefonla görüştürülen N.A.'nın, nöbetçi eczaneden ilaç almak için dışarı çıktığı anlaşıldı. Polislerin adres tarifiyle ilaçlarını alan N.A., evine döndü.HAYVANLARI BESLEDİLER

Öte yandan kentte görevli polisler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadılar. Ekipler, gün boyu kent meydanındaki bir çok alana hayvanlar için süt ve yiyecek bıraktı.