Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi - Son Dakika
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Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi

08.05.2022 10:30

Kağıthane'de polis ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan "Gargamel" lakaplı uyuşturucu satıcısı, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Evinden satışa hazır uyuşturucu bulunan torbacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, "Gargamel" lakaplı uyuşturucu tacirini takibe aldı. Şüpheli şahsın Harmantepe Mahallesi'nde bir adrese girdikten yaklaşık 10 dakika sonra çıktığını gören polis, şahsın evine operasyon düzenledi.

SATIŞA HAZIRLANAN UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI

Eve yapılan baskında Cemalettin Y. etkisiz hale getirilerek üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden 1.5 gram marihuana çıkması üzerine evinde gerçekleştirilen detaylı aramada satışa hazır 42 parça halinde 53 gram marihuana ve 965 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Polisin takibinden kaçmadı! 'Gargamel' lakaplı uyuşturucu taciri evinde yakalandı

BAŞKA BİR TORBACI DAHA YAKALANDI

Öte yandan Ortabayır Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında bir kişinin uyuşturucu hap satışı yaptığı ve evde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine Kağıthane polisi harekete geçti. Polis ekipleri, binayı bir süre takibe aldı. Şüpheli şahsın Ahmet A. olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eve baskın yapan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan aramalarda 353 adet uyuşturucu hap, 1.5 gram mariuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 340 lira ele geçirdi. Evde arama yapıldığı sırada şüpheli şahsın yakınları Mehmet A. ve Mehmet Ö. polis ekiplerine mukavemette bulundu. Şahıslar torbacı Ahmet A. ile birlikte gözaltına alındı.

Polisin takibinden kaçmadı! 'Gargamel' lakaplı uyuşturucu taciri evinde yakalandı

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen torbacılar Cemalettin Y. ve Ahmet A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polise saldıran Mehmet A. ve Mehmet Ö. ise "görevli memura mukavemet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Kağıthane, Gargamel, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin kıskaca aldığı 'Gargamel' lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi - Son Dakika
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