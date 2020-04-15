Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür - Son Dakika

Muş'ta sokağa çıkamadığı için 155 hattını arayarak kitap isteyen 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, kendisine kitap getiren ekiplere şiir okuyarak teşekkür etti.



Kentte Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan polis ekipleri, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle 155 polis ihbar hattını arayarak, annesinin ameliyat olduğunu, sokağa çıkamadığını ve kitap almak istediğini bildirdi.



Adrese yönlendirilen Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personelleri, aldıkları kitapları Asrin'e ulaştırdı. Kendisine kitap ulaştıran polis ekiplerine teşekkür etmek isteyen Asrin, yazdığı 23 Nisan konulu şiiri okuyarak duygularını ifade etti. - MUŞ