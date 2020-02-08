Polisin kovaladığı şahıslar, çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika
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Polisin kovaladığı şahıslar, çıkmaz sokağa girince yakalandı

7 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi çıkmaz sokağa girince yakalandı.

Polisin kovaladığı şahıslar, çıkmaz sokağa girince yakalandı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi çıkmaz sokağa girince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri Pamukkale ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. İçinde 4 kişinin bulunduğu 03 AD 173 plakalı otomobil yunus timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından şahıslar YSE kavşağında çıkmaz sokağa girdi. Yakalanacaklarını anlayan şahıslar, otomobilden inerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamacanın ardından otomobilde bulunan 4 kişiyi yakaladı.


Şahıslar aracı kimin sürdüğünü polis ekiplerine söylemedi. Şahısların hepsi suçu birbirlerinin üzerine attı. Ancak kısa süren sorgularının ardından birbirleri ile arkadaş olduklarını itiraf eden şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest kalan 4 şüpheliye trafik cezası kesildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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