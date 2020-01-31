Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.

Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli belindeki tabancayı park halinde bulunan otomobilin lastiğinin üzerinde bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, tabancaya el koyup kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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