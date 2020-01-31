Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı - Son Dakika

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Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı
6 saat önce
Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtıADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli belindeki tabancayı park halinde bulunan otomobilin lastiğinin üzerinde bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, tabancaya el koyup kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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