Son Dakika Haberleri: Polisin Kovalamaca Sonucu Yakaladığı 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Polisin Kovalamaca Sonucu Yakaladığı 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

34 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan ve polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin Kovalamaca Sonucu Yakaladığı 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan ve polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Ege Mahallesinde bulunan bir evin kapısının göbeğinin kırılmak suretiyle 1 adet televizyon, 1 adet laptop, 1 adet oyun konsolu, 3 adet çeyrek altın, 2 adet pırlanta ile Kadınlardenizi Mahallesinde bir sitedeki evden 1 adet laptop, çeşitli kol saatleri ve çeşitli ziynet eşyalarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. Olay yerlerinde yapılan geniş çaplı kamera araştırmaları sonucunda, ikametlerden hırsızlık olaylarını M.C.M. (20) ve İ. E.(23) isimli şüphelilerin gerçekleştirdikleri, ikametlerden çıktıktan sona ellerinde çaldıkları malzemelerle olay yerinden ayrıldıkları ve daha sonra çevre yolu üzerine çıkıp bir araca binerek ayrıldıkları tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarını hızlandıran polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracı takibe aldı. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, yaşanan kovalamaca sonucunda Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Araçta bulunan M.C.M., İ.E. ve İ.Y.Ç. (34) şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada İ.Y.Ç'nin ruhsatsız silah taşıma ile yaralama suçlarından arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. M.C.M. isimli hırsızlık şüphelisinin yapılan üst aramasında 2.07 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin Camiatik ve Davutlar mahallelerinde bulunan adreslerinde yapılan aramalarda evlerden çalınan malzemeler ile 2 bin 295 TL hırsızlık olaylarından elde edildiği belirlenen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Ege, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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