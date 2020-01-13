Polisin kovalamacasıyla durdulan araçtan 8 tabanca çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin kovalamacasıyla durdulan araçtan 8 tabanca çıktı - Son Dakika

Polisin kovalamacasıyla durdulan araçtan 8 tabanca çıktı

6 saat önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde yol kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisin kovalamacasıyla durdulan araçtan 8 tabanca çıktı, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde yol kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde dün yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 45 YM 315 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişi bulunan aracın sürücüsü hızla yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilen aracın sürücüsü Onur Ç. (36) ve beraberinde bulunan Engin Ç. (32) gözaltına alındı. Akşehir Polis Merkezi Amirliği'nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Akşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
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