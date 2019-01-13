Son Dakika Haberleri: Polisin Köy Girişinde Durdurduğu Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Polisin Köy Girişinde Durdurduğu Araçtan Uyuşturucu Çıktı

59 dakika önce

Isparta'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan kontrolde, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişi yakalanırken, beraberinde 4 parça halinde 5.45 gram eroin ele geçirildi.

Polisin Köy Girişinde Durdurduğu Araçtan Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan kontrolde, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişi yakalanırken, beraberinde 4 parça halinde 5.45 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Deregümü köyü kavşağında şüphe üzerine bir otomobili durduran polis, 4 parça halinde 5.45 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Konuyla ilgili O.K., M.A.B., R.B. ve B.U.K. isimli 4 şüpheli yakalanarak, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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