POLİSİN KÜÇÜK KONUKLARI, UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN GEÇİRDİ,,, - Son Dakika

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Korkuteli ilçesinden getirilen 63 ilkokul öğrencisiyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Gün boyu çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek, güzel bir gün geçirdi.

Antalya'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen Saklı Kalan Düşler Projesi kapsamında, Korkuteli ilçesinde bulunan iki ayrı ilkokuldan 63 öğrenci, kent merkezine hayvanat bahçesi gezisi, sinema ve kitap okuma etkinliğine katıldı.

Sahil Yaşam Parkı'ndaki kitap okuma etkinliğine toplum destekli polislerin yanı sıra, trafik şahin timi, narkotik, asayiş ve turizm şube müdürlüklerinden görevliler katıldı. Polisler tarafından otobüslerinden inişlerinden itibaren karşılanan çocuklara daha sonra kitapları dağıtıldı. Öğrencilerin kitap okuma etkinliğine polisler de eşlik etti.

Projenin önemine değinen Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Güven, "Saklı Kalan Düşler temalı Antalya gezisindeyiz. İlçemizdeki Avdan ve Aladdin ilkokullarından 63 öğrencimizle buraya geldik. Proje Vali Ersin Yazıcı'nın geliştirdiği AHENK projesiyle uyumlu şekilde hem gezerek, hem de okuyarak öğrenmeyi amaçlıyor. Çocuklarımız önce sinemaya gitti. Ardından kitap okuma ve hayvanat bahçesini gezdiler" dedi.

Projeye katılan öğrenciler, polisler ve öğretmenleri ile güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.