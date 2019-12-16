Polisin kurye olup takip ettiği, tamirci olup yakaladığı zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin kurye olup takip ettiği, tamirci olup yakaladığı zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Polisin kurye olup takip ettiği, tamirci olup yakaladığı zanlılar adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 4'ü kadın 48 zanlı adliyeye sevk edildi.

Polisin kurye olup takip ettiği, tamirci olup yakaladığı zanlılar adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 4'ü kadın 48 zanlı adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, kurye olup takip ederek 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.


Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerinde katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06: 45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücü olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar için emniyette 50'şer sayfadan oluşan 22 klasör hazırlandığı öğrenildi. - ADANA

Sigorta, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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