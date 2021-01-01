Polisin müdahale ettiği müzisyenler, "Yapacak başka işimiz yok" - Son Dakika

Zonguldak'ta bir grup genç, sokakta müzik çalarak yılbaşı öncesi vatandaşları eğlendirmek istedi. Bir taraftan da vatandaşlardan para toplayan gençler; vatandaşların yoğunluk oluşturduğu hatırlatılıp kuralların ihlal edildiği iddiası üzerine karakola götürüldü.

Gazipaşa Caddesi'nde bir grup genç, yeni yıl öncesi klarnet, darbuka, keman eşliğinde vatandaşlardan para toplamak istedi. Kısa sürede vatandaşlar kaldırım üzerinde yoğunluk oluşturdu. Kalabalığı fark eden polis ekipleri olay yerini boşaltmak istedi. Polisleri görünce toplanmaya başlayan gençler, "Başka bir yere gidelim" deyince polisler de pandemi kurallarını hatırlatarak "Başka bir yer yok" dedi.

Müzisyenler de "Pandemi var da ağabey bizim durumumuzu bilen var mı?" diyerek maddi zorluklar yaşadıklarını söylediler. Bunun üzerine bir polis memuru da "Ne varmış durumunda? Yapacak bir tek bu işin mi var?" yanıtını verdi. Gençler de geçinemediklerini söyleyip "Yapacak başka işimiz yok" deyince polisler de "Yılbaşı tedbirleri kapsamında şu anda bu iş olumlu değil?" dedi.

Gençlerden biri de "Ben şu anda evliyim. Askerden yeni geldim. Yılbaşı gecesi çocuğuma pasta getiremiyorum" demesi üzerine polis ekipleri de vatandaşların müzik dinletisi için sosyal mesafe kurallarına uymadığını hatırlattı.

Gençler ile polis ekipleri arasındaki diyalog kısa süreli gerginliğe sebep oldu. Polis ekipleri gençlerden kimliklerini vermelerini istedi. Bir müddet polisle tartışan gençler, kimliklerini verdikten sonra polis aracıyla polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK