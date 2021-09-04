Polisin müdahalesi 5 canı kurtardı! Eşini ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak isterken engellendi - Son Dakika

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İlçeye bağlı Argıncık Mahallesi 192. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yabancı uyruklu M.H., eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyerek darbetmeye başladı. Şahsın ailesini yakmak istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Polis ekipleri M.H. ile iletişim kurmaya çalışırken diğer yandan da eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.H.'yi etkisiz hale getirirken kadın ve 4 çocuğunu güvenli bölgeye aldı. Ailesini darbeden M.H. gözaltına alındı, eşi ve 4 çocuğu ise tedavi edilmek üzere ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.