Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden 'Yüzüm yok' cevabı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden 'Yüzüm yok' cevabı - Son Dakika

Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden 'Yüzüm yok' cevabı

7 saat önce

ANTALYA'da, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden 'Yüzüm yok' cevabı, System.String[]

ANTALYA'da, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan motorize 'Yunus' ekipleri, E.Ş. yönetimindeki 07 EIZ 95 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen kaçan sürücüyü, çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Ara sokaktan Gazi Bulvarı'na çıkan sürücü E.Ş., kaçmayı sürdürdü. Bulvar üzerinde kamyonetle hızla E.Ş., 'Yunus' ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücü E.Ş.'nin, Genel Bilgi Taraması'nda suç kaydına rastlanmazken, ehliyetsiz olduğu ve alkol kullandığı için kaçtığı ortaya çıktı. E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından önemli mi?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Gözaltına alınan E.Ş.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmak'tan cezai işlem uygulandı.


Gazi Bulvarı, Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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