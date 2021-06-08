Polisin okul önlerinde güvenlik uygulamaları - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin okul önlerindeki güvenlik uygulamaları devam ederken, çalışmalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelindeki okul önlerinde yapılan güvenlik uygulamaları, okul çevresindeki iş yerlerinin ve parkların denetiminde; Çocuk Şube ekipleri tarafından 16 iş yeri, 35 park ve 37 şahıs kontrol edildi. Denetimler sonucunda yakalama emri bulunan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kademeli normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitime geçen ilkokul, ortaokul ve lise önlerinde güvenlik uygulamalarına başladı. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla kent genelindeki 182 okul önünde 57 ekip ve 114 polis memuru görev yapıyor. - ESKİŞEHİR