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Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi - Son Dakika

Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

30.12.2021 07:54

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G. taşkınlık çıkartırken, polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" diye diz çökerek yalvardı. 20 dakika boyunca ekiplere zorluk çıkartıp, ardından diz çökerek yalvaran sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücünün peşine düştü. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen araç, 20 kilometre kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsalar da ekiplerce yakalandılar.

DİZ ÇÖKÜP YALVARDI

Ekiplerce yakalanan 43 ABM 337 plakalı otomobilin sürücüsü Halil G.(39), kendini yerlere atarak bağırmaya başladı. Alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkartan sürücü "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor." deyip, diz çökerek yalvardı.

BASINA DA SALDIRDILAR

O anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Saldırı anı da kameraya yansıdı. Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi - Son Dakika
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