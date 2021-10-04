Üye Girişi
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık" - Son Dakika

Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık"

04.10.2021 07:21

Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık" -Polisin önünde drift yaptılar, 50 km kaçtıktan sonra kaza yaparak kıskıvrak yakalandılar Bursa'da sabaha karşı film gibi kovalamaca yaşandı.

Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık"

-Polisin önünde drift yaptılar, 50 km kaçtıktan sonra kaza yaparak kıskıvrak yakalandılar

BURSA - Bursa'da sabaha karşı film gibi kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri devriye halinde olduğu sırada önlerinde drift atan otomobili gördü ve ardından dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yaklaşık 50 km sonra kaza yaptı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi yakayı ele verdi.

Olay saat sabaha karşı 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Oulu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Görükle bölgesinde devriye halinde bulunuyorlardı. Bedirhan K. idaresindeki 16 AGA 116 plakalı otomobil ve yanında bulunan 3 kişi ile birlikte drift atmaya başladı. Polis ekipleri otomobile dur ihtiharında bulundu. Dur ihtiharına uymayan Bedirhan K. idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometrelik bir kovalamaca sonucu Acemler mevkii oulu caddesinde kaza yaparak kıskıvrak yakalandılar. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sürücü Bedirhan K. ve yanında bulunan Alper K. (26), Ramazan D., Yasin B. yakalandılar. Polis ekiplerinin alkol testinde sürücü Bedirhan K. 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Nöbetçi müdürün olay yerine intikal etmesinin ardından gençlere "Neden Kaçtınız" sorusuna şu cevabı aldı : "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık" dedi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözlaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

Otomobil, Bursa, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: 'Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü 07:26 İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun 07:06 Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor 23:35 Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor
Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak 23:00 Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak 21:26 "Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in 21:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı 20:07 Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
07:25 İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü
07:13 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
07:02 "İstenmeyen gelin" Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
"Pandora Papers" açıklandı! Çok sayıda dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi         
07:34
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var         
07:13
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı         
23:13
Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi         
22:12
Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar         
19:49
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu         
17:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 07:36:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement