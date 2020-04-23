Polisin operasyon yaptığı evdeki hırsızlık şüphelisi intihar etti - Son Dakika
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Polisin operasyon yaptığı evdeki hırsızlık şüphelisi intihar etti

6 saat önce

İSTANBUL'da Eczane, PTT şubesi, Tekel bayilerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen hırsızların evine yapılan baskında bir şüpheli tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Polisin operasyon yaptığı evdeki hırsızlık şüphelisi intihar etti, System.String[]
İSTANBUL'da Eczane, PTT şubesi, Tekel bayilerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen hırsızların evine yapılan baskında bir şüpheli tabancayla kendini vurarak intihar etti. Polis evde bulunan diğer şüpheliyi gözaltına alırken, üçüncü şüphelinin ise suçüstü yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin bir olay sırasında açamadıkları cam kapıyı parke taşla vurarak kırmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

BİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ataşehir, Kartal, Ümraniye ve Sancaktepe'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından operasyon başlatıldı. Polis kısa süre sonra şüphelilerin izini Üsküdar'da buldu. Bir işyerinden hırsızlık yapan şüphelilerin peşine düşüldü. Operasyon sırasında şüphelilerden S.Ç. kullanmakta olduğu çalıntı otomobille birlikte kaçtı. Yanında bulunan silahlı iki şüpheli ise polise ateş açarak yaya olarak kaçtı.

POLİS KAPIYI ÇALINCA KENDİNİ VURDU

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis şüphelilerin gizlendiği evi tespit ederek onları yakalamak için operasyon düzenledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra evin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmazken, bir süre sonra içerden bir el silah sesi geldi. Silah sesinin ardından Kadir K. adlı şüpheli kapıyı açarak polislere teslim oldu ve arkadaşının intihar ettiğini söyledi. Bu gelişme üzerine içeri giren polis Şenol E. şüphelinin kendisini vurduğunu ve ağır yaralı olduğunu tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan Şenol E. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evde yapılan aramada iki adet ruhsatsız tabanca ile hırsızlıklarda kullanılan tornavida ve levyeler bulundu.

ÖLEN 22 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 29 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Polis operasyonu sırasında intihar ettiği belirtilen Şenol E.'nin 22 yaşında olduğu tespit edildi. Şüphelinin 14 kez evden hırsızlık, 8 kez işyerinden hırsızlık, 3 kez açıktan hırsızlık, 3 kez uyuşturucu kullanmak ve 1 kez de resmi belgede sahtecilik suçlarından daha önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca aranmasının da bulunduğu belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan diğer şüphelilerden Kadir K.(20)'nın ise daha önceden 53 kez işyerinden hırsızlık, 12 adet Evden hırsızlık, 4 kez açıktan hırsızlık, 3 adet uyuşturucu kullanmak, 2 kez suç eşyası satın almak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelilerden Şeyhmus Ç.(21)'in ise 7 kez işyerinden hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

PARKE TAŞIYLA CAM KAPIYI KIRARAKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Şüpheliler bazı olaylarında güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Şüphelilerin  çalıntı araçlarla hırsızlık yapacakları yere geldikleri, kapı kilitlerini kırarak içeri girdikten sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri görüldü. Bir olay sırasında şüphelilerin açamadıkları cam işyeri kapısını, yerden söktükleri parke taşlarını atarak kırdıkları daha sonra hırsızlık yapıp kaçtıkları görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

11 işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:49 Kaynak: DHA

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