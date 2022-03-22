Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirilmesi ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan polis memurunun kullandığı otomobil, dün Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Yapılan aramada, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan polisin TEM'deki sorgusu sürerken, arama anı ile otomobil görüntüleri ortaya çıktı.