Polisin otomobille yolunu kestiği uyuşturucu tacirleri ormanda kovalamacayla yakalandı

Otomobilden inip koşarak kaçmaya çalıştılar, yaka paça gözaltına alındılar

Ormanlık alanda 13 kilo 135 gram eroin depolamışlar

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda depolayan 3 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı. Polis otosu tarafından bulundukları aracın önü kesilen uyuşturucu tacirleri, ormanda koşarak kaçmaya çalıştılar ancak polisin elinden kurtulamadılar. Yaka paça gözaltına alınıp kelepçe takılan şüphelilerin yakalandığı bölgede narkotik köpekleri desteğiye yapılan aramara uyuşturuculan kayaların arasında gizlenmiş olarak bulundu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada S.D., C.D. ve B.D. isimli şahısların başka illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri, Kepez ilçesinde ormanlık alanda depoladıkları ve araçla piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler elde edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ormanlık alanda S.D., C.D. ve B.D. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçtan çıkarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı. Araçta ve ormanlık arazide narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada daralı 13 kilo 135 gram eroin, daralı 615 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 19 bin 250 TL ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.