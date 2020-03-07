Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Kırşehir'de polis parkta takibe aldığı kişinin üstünde 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kırşehir'de polis parkta takibe aldığı kişinin üstünde 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri H.Ü.'yü parkta takibe aldı. Ekipler tarafından H.Ü. 'nün üstünde yapılan aramada satışa hazır 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.


H.Ü. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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