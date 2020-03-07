Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
7 saat önce
Kırşehir'de polis parkta takibe aldığı kişinin üstünde 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
Kırşehir'de polis parkta takibe aldığı kişinin üstünde 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri H.Ü.'yü parkta takibe aldı. Ekipler tarafından H.Ü. 'nün üstünde yapılan aramada satışa hazır 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.
H.Ü. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR
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