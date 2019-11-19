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Polisin 'Pençe'si zehir tacirlerinin üzerinde

6 saat önce

Malatya'da suçlarla daha etkin mücadele için kurulan 'Pençe' ekibi, bir şahsın üzerinde 12.29 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Polisin 'Pençe'si zehir tacirlerinin üzerinde, System.String[]

Malatya'da suçlarla daha etkin mücadele için kurulan 'Pençe' ekibi, bir şahsın üzerinde 12.29 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde suçlarla daha etkin mücadele için kurulan 'Pençe' timi, uyuşturucu ile mücadele de zehir tüccarlarında korkulu rüyası oluyor. Özel ekiplerden oluşan Pençe timi son olarak kent merkezinde şüphelendikleri bir şahsı takibe alarak gözaltına aldı. Yakalanan H.G.'nin üzerinde yapılan aramalarda küçük folyoya sarılı halde 9 adet, büyük folyoya sarılı halde de 1 adet olmak üzere toplam 10 paket halinde toplam ağırlığı 12.29 gram 'metamfetamin maddesi' ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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