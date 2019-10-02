Polisin raporları şaşırttı

Savaşlardan daha çok insanın ölümüne neden olan trafik kazalarının en önemli sebebi olan alkollü araç kullanımını önlemek için denetimleri sıklaştıran Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılının ilk 8 aylık raporunu açıkladı. Açıklanan rapordu 106 bin 476 kişi direksiyon başında alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında iken yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; 2019 yılı ilk 8 aylık döneminde 4 milyon 504 bin 293 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu. Bunlardan 105 bin 382 sürücü alkollü çıktı. Bu sürücülere de alkol etkisinde araç kullanmaktan yasal işlem yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında ise 1094 araç sürücüsü ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalandı. Bu sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.



Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde ülke genelinde "Alkol Etkisinde Araç Kullanımı"na yönelik yapılan özel denetimde ise; 84 bin 561 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu denetimde ise 1.701 sürücünün alkol, 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 1.441 araç trafikten men edildi. 1.644 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 8.124 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin sürekli yapılacağı sürücülerin de hem kendi hem de karşısındaki kişilerin can güvenliği için trafik kurallarına uymaları istendi. - AYDIN