ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı - Son Dakika Dünya

ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı

6 saat önce

ABD'de trafik kurallarını ihlal ederek kontrolsüz bir şekilde ilerlediği için polislerin durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında bir çocuk çıktı. Olayı anlatan devriye polisi, "Arabaya binip kendisine Lamborghini almak için California'ya gitmeye karar vermiş. Ama ücretini karşılayamazmış çünkü cüzdanında yalnızca 3 dolar vardı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Utah eyaletinde polis ekipleri trafik kurallarına uymadan kontrolsüz bir şekilde ilerleyen aracın peşine düştü. Sürücüsü sarhoş olduğu düşünülen aracın sürücüsü 5 yaşındaki Adrian çıktı.

Ailesinin arabasını kullanan Adrian, 'Lamborghini almak için' yola çıktığını söyledi.

LAMBORGHİNİ İÇİN ANNESİYLE TARTIŞINCA YOLA ÇIKTI

Çocuk, evde annesiyle Lamborghini satın almaları konusunda ısrar edince kavga çıktığını anlattı. Utah devriye polisi Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Sonunda arabaya binip kendisine Lamborghini almak için California'ya gitmeye karar vermiş. Ama ücretini karşılayamazmış çünkü cüzdanında yalnızca 3 dolar vardı" yazdı.

Kamera görüntülerinde aracın sağa sola savrulduğu sonunda polis uyarısıyla kenara çektiği görülüyor.

POLİS SARHOŞ SÜRÜCÜ ZANNETTİ

Polis önce sürücüyü sarhoş zannediyor ve araca yaklaşınca da direksiyonda çocuğu görüp "Kaç yaşındasın sen? Beş mi?" diye şaşkınlıkla soruyor.

Polis yakaladığında çocuk ayaklarının pedala değmesi için koltuğun en ucunda oturuyordu. Evinden çıkıp arabayı yaklaşık 5 dakika sürdü.

AİLE İÇİN YASAL İŞLEME SAVCILAR KARAR VERECEK

Olayda yaralanana olmadı. Ama yerel KSL- TV kanalının haberine göre ebeveynler hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yerel bölge savcıları karar verecek.

Çocuk evden çıktığında her iki ebeveyni de işteydi, Adrian'ı kardeşine bakması için evde bırakmışlardı. Polis aileye aracın anahtarlarının çocukların erişemeyeceği bir yere bırakmaları uyarısı yaptı.

ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 08:25 


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ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı - Son Dakika
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