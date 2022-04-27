Polisin şehit edildiği davada 4'üncü duruşma yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili dördüncü duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve yakınları ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise duruşmaya katılmadı.

Her iki sanık hakkında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası talebine ilişkin savcılık mütalaası bu duruşmada da değişmedi. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Efe Özturan ile ilgili yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ile ilgili dosyanın bilirkişiye gönderildiği ve karar duruşması olacağı tahmin edilen bir sonraki duruşmada bilirkişi raporunun beklendiği öğrenildi.

Mahkeme, 25 Mayıs tarihine ertelendi. - MUĞLA