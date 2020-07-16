Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı - Son Dakika

Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edildiği olayla ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edildiği olayla ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

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Olay, geçen yıl Aralık ayında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmandaki komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını alarak Özdemir'i başından yaraladı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu. Şehit Özdemir, Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.


"Polisin beni vuracağını düşünerek silaha sarıldım"


Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Murat D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar S.D., İ.D., T.B. ve M.Y., şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir, polis memurları E.A., N.K. ve S.U. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.


Hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat D., Alaattin Özdemir'in kavgada taraflar yatıştırıldıktan sonra iş yerine gelip kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek, "Beni gözaltına alacağını söyleyip silah doğrulttu, diğer polis memuru da içeri girip üzerime atıldı. Polisin beni vuracağını düşünerek silaha sarıldım. Bu sırada silah ateş aldı" dedi.


Şehit polis Özdemir ile şüpheliyi gözaltına alma girişimlerinin engellenmesi üzerine konteynere götürdüklerini söyleyen polis memuru E.A. ise, "Sesler yükseldi, ben girmek istediğim sırada Alaattin abi çıkmak istedi. Sanık o sırada silahı almak için hamle yaptı. Silahı çıkarır çıkarmaz namluya mermiyi sürdü ve tetiğe bastı. Sanıkla benim aramda Alaattin ağabey vardı, o yere düştü. Sonra sanığın üstüne atladığım sırada eline sarıldım, bir daha sıktı. Boğuşunca yere düştük. O esnada bana doğru da hedef gözeterek sıktı. Aramızda bir metre vardı. Silahın tutukluk yaptığını anlayınca hemen üstüne yeniden atladım. Silahı aldım ve şahsı etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.


Sanıkların ve şahitlerin ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı - Son Dakika
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