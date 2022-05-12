Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

12.05.2022 11:17

Son dakika haber... SULTANBEYLİ'de polis Hüseyin Duman'ın şehit olduğu kazada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SULTANBEYLİ'de polis Hüseyin Duman'ın şehit olduğu kazada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada yunus polisleri Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman yaralandı. Hüseyin Duman, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler gözaltına alındı. Karakolda ifade veren şüphelilerden araç sahibi B.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. TIR şoförü V.G., araç sürücüsü M.A.A. (17) ile araçta bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. isimli 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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