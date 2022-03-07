Polisin şehit olduğu kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Polisin şehit olduğu kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobil son sürat aralarına daldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 1 polisin şehit, 1 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Adıyaman'ın Kahta ilçesi Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi üzeri Adliye Sarayı yakınlarında maddi hasarlı bir kaza meydana gelmiş ve kaza yerine polis memurları Ferhat Kantarcı (41), Eyüp Saz (26), intikal etmişti.

Polis memurları Ferhat Kantarcı ve Eyüp Saz'ın minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan maddi hasarlı kazayı inceledikleri esnada Mehmet R.D., idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil kaza yerine hızla girerek, polislerin ve vatandaşların arasına dalmıştı.

Otomobilin polislerin ve vatandaşların arasına dalma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yaşanılan feci olayda polis memurlarından Eyüp Saz, Ferhat Kantarcı, vatandaşlardan ise Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak ve Yasin Kavak yaralanmış Kahta ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Eyüp Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.