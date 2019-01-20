Polisin Silahı Kazara Ateş Aldı
1 saat önce
ATATÜRK Havalimanı'nda THY ve TGS personelini taşıyan servis şoförleri ile polis arasında park yeri tartışması çıktı.
ATATÜRK Havalimanı'nda THY
ve TGS personelini taşıyan servis şoförleri ile polis arasında park yeri tartışması çıktı. Tartışma sırasında kazayla ateş aldığı bildirilen polisin silahından çıkan kurşun kaldırıma taşına isabet etti. Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti: Sabah
06.00 sıralarında THY ve TGS personeline ring servisi yapan servis şoförleri, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ne park etmeye başladı. Polis
ekipleri, servis şoförlerinin yanına gelerek yolu kapattıklarını ve araçlarını bulunan yerden çekmelerini istedi. Bu sırada polis ile servis şoförleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir polisin silahı kazayla ateş aldığı belirtildi. Silahtan çıkan mermi kaldırıma isabet ederken, olay yerinde bulunan bir kişi kaldırımdan parçalanan taşın eline isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Polis, görüntü kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:57 Kaynak: DHA
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