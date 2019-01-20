Son Dakika Haberleri: Polisin Silahı Kazara Ateş Aldı

Polisin Silahı Kazara Ateş Aldı

1 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'nda THY ve TGS personelini taşıyan servis şoförleri ile polis arasında park yeri tartışması çıktı.

Polisin Silahı Kazara Ateş Aldı, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda THY ve TGS personelini taşıyan servis şoförleri ile polis arasında park yeri tartışması çıktı. Tartışma sırasında kazayla ateş aldığı bildirilen polisin silahından çıkan kurşun kaldırıma taşına isabet etti.

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti:

Sabah 06.00 sıralarında THY ve TGS personeline ring servisi yapan servis şoförleri, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ne park etmeye başladı. Polis ekipleri, servis şoförlerinin yanına gelerek yolu kapattıklarını ve araçlarını bulunan yerden çekmelerini istedi. Bu sırada polis ile servis şoförleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir polisin silahı kazayla ateş aldığı belirtildi. Silahtan çıkan mermi kaldırıma isabet ederken, olay yerinde bulunan bir kişi kaldırımdan parçalanan taşın eline isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Polis, görüntü kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Polis, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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