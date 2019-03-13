Polisin Silahını Almaya Çalışan Şüpheli Vuruldu
1 saat önce
Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu.
Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu. Rutin kontroller yapan bir polis memuru, şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden kimliğini istedi. Polis ile tartışmaya giren adam kimliği vermek istemeyince, polis gözaltına almak istedi. Arbede sırasında polisin belindeki silahı almaya çalışan ve sığınmacı olduğu belirtilen adam polis tarafından birden çok kez karnından vuruldu. Yaralı adam
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:14 Kaynak: DHA
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