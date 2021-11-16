Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yeniden yargılandığı davada yakalama kararı - Son Dakika

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polisin silahını alıp direndiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay hapis cezası verilen Ömer Ö.'nün, (21), kararın Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Ömer Ö., geçen hafta görülen davada çıkarılan zorla getirme kararına da cevap vermeyince bu kez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde yılbaşı gecesi polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, Ömer E.'yi gözaltına almak isteyince arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçan Ömer Ö., Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonla, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ömer Ö., 5 Nisan'da karar duruşmasında, "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Ömer Ö.'ye, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa polis memurunun silahını gasp ettiği iddiasıyla yargılandığı 'yağma' suçundan ise beraatine hükmetti. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.KARARA İTİRAZ EDİLDİMüşteki polis memurlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 4'üncü Ceza Dairesi , 'yağma' suçu yönünden verilen beraat kararına yapılan istinaf itirazını karara bağlandı. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, şüphelinin 2 saat boyunca silahı taşıdığı, söz konusu eylemi nedeniyle suç teşkil ettiğinden 'yağma' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.YENİDEN YARGILANDI

Bölge İdare Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan ve hakkında zorla getirme kararı bulunan tutuksuz sanık Ömer Ö., duruşmaya katılmadı, şikayetçi polis memurları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Ö. hakkında zorla getirme müzekkeresine cevap verilmemesi nedeniyle yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.