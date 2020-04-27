Polisin silahının kazara ateş alması sonucu şüpheli vuruldu - Son Dakika

Şüphelinin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis memuru tabancayla havaya bir el uyarı ateş açtı. Polis , silahını indirdiği anda kazara ikinci kez ateş alması sonucu Suriye uyruklu Ali A. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, devriye görevi sırasında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30095 sokakta şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

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