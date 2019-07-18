Son Dakika Haberleri: Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
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Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin silahını alarak çevreye ateş açan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin silahını alarak çevreye ateş açan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.
İddiaya göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir dernek binasında M.M.D. ile H.D. arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Emniyette birbirlerinden şikayetçi olmayan zanlılar, barıştırıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Bu sırada emniyet binası önünde bekleyen H.D'nin yakınları ile M.M.D'nin kardeşi İ.N.D. arasında kavga çıktı.
Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun silahını alan M.M.D, çevreye rastgele ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.
Polisin uyarılarına rağmen teslim olmayan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.
Ağır yaralanan M.M.D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. M.M.D, burada yapılan müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
M.M.D'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.
Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:35 Kaynak: AA
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