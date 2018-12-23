Polisin Silahla Vurduğu Kayınbiraderi Ağır Yaralandı
37 dakika önce
Şanlıurfa'da bir polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahıyla vurarak ağır yaraladı.
Şanlıurfa
'da bir polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahıyla vurarak ağır yaraladı. Merkez Haliliye
ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi
'nde ikamet eden polis memuru E.B. alt komşusu ve kayınbiraderi olan öğretmen Mehmet Doğan
'ın evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Polis
E.B, beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan'ı göğsünden ve boynundan yaraladı. Doğan, E.B'nin durumu meslektaşlarına iletmesinin ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekibince, Mehmet Akif İnan
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Doğan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis memuru E.B. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:47 Kaynak: AA
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