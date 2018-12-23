Son Dakika Haberleri: Polisin Silahla Vurduğu Kayınbiraderi Ağır Yaralandı

Polisin Silahla Vurduğu Kayınbiraderi Ağır Yaralandı

37 dakika önce

Şanlıurfa'da bir polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahıyla vurarak ağır yaraladı.

Şanlıurfa'da bir polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahıyla vurarak ağır yaraladı.

Merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden polis memuru E.B. alt komşusu ve kayınbiraderi olan öğretmen Mehmet Doğan'ın evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Polis E.B, beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan'ı göğsünden ve boynundan yaraladı. Doğan, E.B'nin durumu meslektaşlarına iletmesinin ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Doğan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis memuru E.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:47 Kaynak: AA

Merkez, Ertuğrulgazi Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel
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