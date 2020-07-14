Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi - Son Dakika

Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi

Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendiSİVAS'ta, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan silahlı şüpheli, polisin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

SİVAS'ta, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan silahlı şüpheli, polisin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezinde Abdulvahabi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polislerin 'dur' ihtarına uymayan henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, plakası öğrenilemeyen otomobille kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, durduruldu. Araçtan inmekte direnen sürücü, iddiaya göre polis ekiplerine silah çekti. Bunun üzerine polis ekipleri havaya 3 el ateş ederek şüpheliyi otomobilden indirdi. Şüpheli, gözaltına alındı. Otomobilde bulunan tabancaya da polis ekiplerince el konuldu. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:13 Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
01:13
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 01:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]