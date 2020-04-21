Polisin siren sesleri minik Esila için çaldı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 yaşındaki yeğeni için sürpriz doğum günü hazırlayan Neslihan Kaymak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne attığı mail sayesinde yeğenine sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Ünye'de yaşayan Ali ve Aslıhan Kırtas çifti, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı nedeniyle ve sosyal mesafe kuralı olduğu için çocukları Esila Naz Kırtas'a düzenlemek istedikleri doğum günü partisini İstanbul'da yaşayan teyze Neslihan Kaymak sürpriz yaptı.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne attığı mail sayesinde yeğeni Esila Naz Kırtas için doğum günü sürprizi yapmak istediğini söyleyen Neslihan Kaymak'ın bu teklifini geri çevirmeyen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri minik Esila Naz için kolları sıvadı. Ünye Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından pasta alınarak evlerinin bulunduğu sokak üzerinde siren sesleriyle sokağa giren ekipler, sürpriz yaparak ailesini ve minik Esila'yı sevindirdi.



Duygularını anlatan Esila Naz'ın annesi Aslıhan Kırtas, "Bugün aklımızdan bile böyle bir şey olacağı geçmiyordu. Biz çok mutlu olduk. Hele polislerin gelerek doğum günü yapacakları hiç aklımızda bile yoktu. Herkesten Allah razı olsun. Ben siren seslerini duyunca biz birilerine bir şey oldu zannettik. Ben Aslıhan isimlerini duydum ama o sırada eşim uyuyordu. Ailem İstanbul'da olduğu için ben kesin birilerine bir şey oldu zannettim. Tabii, olayı anlayınca ben çok mutlu oldum" dedi.



Çocuğu için yapılan doğum günün kendisi içinde sürpriz olduğunu söyleyen baba Ali Kırtas, "Biz çok mutlu olduk. Devletimizden Allah razı olsun. Ben o sırada uyuyordum. Eşim beni kaldırdı. Beni kaldırınca ben bir anda polisleri görünce panik oldum. Ben polisler tarafından böyle bir şey olacağını hiç düşünmüyordum. Tabi sürprizi görünce çok mutlu olduk" diye konuştu.



Yeğeni için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine mail atarak doğum günü sürprizi olmasını isteyen ve İstanbul'dan cep telefonuyla görüntülü konuşan teyze Neslihan Kaymak ise, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Aslıhan Kırtas'ın ablasıyım. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail attım. Ünye'ye gelemediğim için yeğenimin doğum gününü kutlamak istediğimi söyledim. Onlarda sağ olsun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne söyleyerek onlarda doğum gününü kutlamışlar. Bizleri bu günümüz de yalnız bırakmadılar ve çok teşekkür ederim herkese" diye konuştu.



Düzenlenen doğum gününü sürprizinin ardından ailenin ve Esila Naz'ın gözlerindeki mutluluk ise dikkatlerden kaçmadı. - ORDU