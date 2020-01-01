Polisin şok uygulamaları çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Polisin şok uygulamaları çok sayıda silah ele geçirildi

6 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 15 Aralık – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında çok sayıda silah, firari şahıs ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin şok uygulamaları çok sayıda silah ele geçirildi, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 15 Aralık – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında çok sayıda silah, firari şahıs ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kent merkezinde şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, araç konvoylarında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde 15 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 13 bin 644 şahsın kontrolü yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 şahıs ve Cezaevi firarisi olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 13'ü tutuklandı.


Yapılan uygulamalar sonucu 8 Tabanca, 5 Kurusıkı Tabanca, 74 Fişek, 3 Bıçak, 1 Sopa, 10,1 Gram esrar maddesi, 50 Gram Metamfetamin, 1 Adet Cam Pipo, 11 bin 232 Gram Açık Kıyılmış Kaçak Tütün, 39 Paket Sigara, Açıkta 1000 Dal Sigara, 61 Adet Makaron ele geçirildi. - DÜZCE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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