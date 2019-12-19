Polisin "Şok" uygulamasından kaçarken uyuşturucu atan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'Şok' uygulamasından kaçarken uyuşturucu atan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polisin "Şok" uygulamasından kaçarken uyuşturucu atan 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da polisin yaptığı "Şok" uygulamada araçla kaçarken silah ve uyuşturucuyu atan 3 şüpheli saklandıkları bir binada yakalandı.

Polisin

Elazığ'da polisin yaptığı "Şok" uygulamada araçla kaçarken silah ve uyuşturucuyu atan 3 şüpheli saklandıkları bir binada yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Şok" uygulamalar yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulama sırasında belirlenen bir araç durdurulmak istendi. Durmayan araç kaçarken, polis peşine düştü. Bu sırada şüpheliler araçtan 1 adet pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamini dışarı attı. Bir süre daha kaçan şüpheliler, araçtan inerek bir apartmana gizlendi. 3 şüpheli peşlerini bırakmayan polis tarafından saklandıkları binada yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Öte yandan ekiplerin şok uygulamalarında son 3 günde 10'u uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü olmak üzere toplamda 16 şahıs yakalandı. Şahıslardan 10 adet fişeklenmiş halde kubar esrar, bir miktar toz esrar, 3 fişek halinde metamfetamin maddesi, 4 adet esctacy, 2 adet sentetik ecza hapı ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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