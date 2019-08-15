Son Dakika Haberleri: Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
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Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı

1 saat önce

Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı.

Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı, System.String[]
Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı.
Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda trafik ve asayiş uygulamasında görev alan komiser yardımcısı Murat Günay'ın aldığı suyu, o sırada yanına gelen sokak köpeğine içirdiği anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Davranışıyla örnek olan Günay'ı amirleri de takdirle karşıladı. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, duyarlı davranışı dolayısıyla Günay'a teşekkür etti.
Antalya, Kumluca, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:39 Kaynak: AA
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