Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
1 saat önce
Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:39 Kaynak: AA
'da Kumluca
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı. Ahmet Ali
Ağa Bulvarı'nda trafik ve asayiş uygulamasında görev alan komiser yardımcısı Murat Günay'ın aldığı suyu, o sırada yanına gelen sokak köpeğine içirdiği anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Davranışıyla örnek olan Günay'ı amirleri de takdirle karşıladı. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan
, duyarlı davranışı dolayısıyla Günay'a teşekkür etti.
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