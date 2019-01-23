Polisin Sokakta Şüphelendiği 3 Kişiden Uyuşturucu Çıktı
10 dakika önce
Tekirdağ'da polisin şüphesi üzerine durdurulan 3 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ
'da polisin şüphesi üzerine durdurulan 3 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy
ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde sokakta durdurulan C.K. isimli şüphelinin üzerinden 1 fişek 2 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çerkezköy'de üzerinde 1 fişek 2 gram esrar maddesi ele geçirilen A.S. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Çorlu
ilçesinde bir adres üzerinde durdurulan S.Y. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 6 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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