Son Dakika Haberleri: Polisin Sokakta Şüphelendiği 3 Kişiden Uyuşturucu Çıktı

Polisin Sokakta Şüphelendiği 3 Kişiden Uyuşturucu Çıktı

10 dakika önce

Tekirdağ'da polisin şüphesi üzerine durdurulan 3 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin Sokakta Şüphelendiği 3 Kişiden Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Tekirdağ'da polisin şüphesi üzerine durdurulan 3 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde sokakta durdurulan C.K. isimli şüphelinin üzerinden 1 fişek 2 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'de üzerinde 1 fişek 2 gram esrar maddesi ele geçirilen A.S. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde bir adres üzerinde durdurulan S.Y. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 6 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:43:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin Sokakta Şüphelendiği 3 Kişiden Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]