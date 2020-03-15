Polisin son hamlesiyle hayata tutundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin son hamlesiyle hayata tutundu - Son Dakika

Polisin son hamlesiyle hayata tutundu

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Polisin son hamlesiyle hayata tutundu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Aydınlık Evler Mahallesi'nde ikamet eden bir bayanın, kayınpederi H.Ç.'nin evden ip alarak ayrıldığını belirtmesi üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.


48 yaşındaki H.Ç. adlı şahsın iş yerine giden ekipler, H. Ç.'yi iş yerinde boynuna kalın itfaiye hortumu dolamış asılı halde gördü. Şahısın yaşıyor olma ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, iş yerinin ikinci katında bulunan balkondan kendini asmış olan H.Ç.'yi kurtardı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından H.Ç. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


H. Ç.'nin kurtarılması için yapılan çalışma sırasında ise ortamın karanlık olmasından dolayı iş yerinin önünde bulunan kamyon kantarı ile duvar arasındaki yaklaşık bir metre boşluğa düşen bir polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:24:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin son hamlesiyle hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]