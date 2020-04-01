Polisin sosyal mesafe uyarılarına aldırmadılar - Son Dakika

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Polisin sosyal mesafe uyarılarına aldırmadılar
7 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.
Ödemelerin başlaması nedeniyle vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan PTT şubesi önündeki kalabalık polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafeyi korumadı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:44 Kaynak: İHA
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