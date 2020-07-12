Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan İsmail A. ve Samet Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu.

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