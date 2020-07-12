Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı - Son Dakika

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı

Beylikdüzü'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Selim D'yi darbedip gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Selim D'yi darbedip gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu.

Araçta bulunan Selim D'nin yüzünün çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğunun görülmesi üzerine polis araçtaki 2 kişiyi indirdi. Şüphelilerin Selim D'nin 1300 lirasını gasbettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan İsmail A. ve Samet Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı - Son Dakika
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